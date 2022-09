Kas tõesti loobus Venemaa ise judo MMil osalemisest?

Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele lähedane portaal InsideTheGames teatas, et venelased loobusid vaatamata asjaolule, et rahvusvaheline judoliit (IJF) lubaks neil osaleda neutraalses staatuses.

IJF on olnud üks vähestest spordialaliitudest maailmas, kes pärast Ukraina sõja algust on venelasi ja valgevenelasi sel moel võistlema lubanud. Näiteks võistlesid nende kahe riigi sportlased hiljuti suure slämmi turniiril Mongoolias Ulaanbaataris.

Venemaa judoliidu president Valeri Anissimov teatas kodumaisele agentuurile TASS, et MMil ei võistelda. Tema aga lisas selgituseks, et rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) otsus (tegelikult 28. veebruaril rahvusvahelistele spordialaliitudele antud soovitus – toim) kehtib kõigi Venemaa sportlaste, mitte ainult judokate kohta. IJF aga otsustas juba 2. märtsil, et Venemaa sportlased võivad neutraalsetena rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

Küll on selge, et Ukraina koondis lubas MMi boikoteerida, kui Venemaa judokad seal kasvõi neutraalses staatuses tohivad kaasa lüüa. Ülal mainitud võistlust Mongoolias nad boikoteerisid.

InsideTheGames omakorda lisas, et Venemaa ja Valgevene judokad olid keeldunud MMil võistlemast neutraalsete sportlastena. Seegi ei lähe hästi kokku ida poolt tulnud versiooniga, sest Venemaa koondise treener Aleksandr Mihhailin kahetses väga, et ei saada MMil osaleda ning et heas vormis sportlased on selle tõttu väga kurvad.