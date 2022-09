Hyundai ajutine pealik Julien Moncet enda tuleviku pärast ei muretse

«Mulle anti see ülesanne hooaja alguses ning olen sellest ajast saati võtnud ühe etapi korraga. Alguses mõtlesin rohkem sellest, mis tulevikus saab, kuid praegu see mind eriti enam ei huvita,» vahendab rallit.fi Moncet' sõnu.

«Teen lihtsalt oma tööd ja kui olen järgmise ralli ajal veel ametis, on asjad hästi. Kui pole, siis on sellest kahju, aga see pole nii ehk naa minu otsustada,» jätkas prantslane, kes on enda hinnangul teinud oma tööd siiski hästi.