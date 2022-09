Valitsev Inglismaa meister jätkab suurejoonelist skeemitamist

«Meil on väga hea meel tervitada 8Xbeti Manchester City partnerina Aasias. Nad jagavad meie pühendumist inimestele meelelahutuse pakkumisel. Lisaks annab see võimaluse meil end veelgi paremini Aasia inimestele tutvustada ning ootame seda koostööd väga,» seisis City suvises teadaandes.

Esialgu vaatasid kõik seda koostööd justkui igat teist sponsorlepingut. Lisaks on sarnast teed läinud mitmed maailma suured jalgpalliklubid, ent mõne kuuga sai selgeks, et see pole kaugeltki midagi tavalist. City valik langes väga kahtlase taustaga ettevõttele.