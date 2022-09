Skandaal Prantsusmaal: jalgpallikohtunike pealikku süüdistatakse alaealiste seksile survestamises

Ohvrid avaldasid väljaandele Josimar, et Galletti tegi oma õpilastele sotsiaalmeedias erinevaid ettepanekuid. «Just tema abil said jõuda kohtunikutöös järgmisele tasandile,» kinnitas mitu kohtunikku.

«See oli teada-tundud asi,» sõnas üks ohvritest. «Ta valis äärmiselt hoolikalt välja need kohtunikud, keda üritas siis sellesse mängu tirida. Kui sa konksu alla neelasid, hakkas ta sulle erinevaid asju pakkuma. Kohtunikuna tahad ju ikka suuri mänge vilistada. Selleks oli sul vaja aga häid hindeid. Galletti sai neid hindeid ja soovitusi paremaks muuta, kuid see kõik toimus teatud tingimustel.»

Nagu väljaande omanduses olevad aastatetagused sõnumid paljastavad, nõudis Galletti ühelt ohvrilt, et too teda abi eest käega rahuldaks. Teiselt uuris ta, kas too laseks ennast imeda. Kolmandale oli ta valmis pakkuma koguni 1000 eurot selle eest, et «sa minu spermat võtaksid» (loe: suuseksi teeks).