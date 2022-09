Hädas WRC-sõitja: ma pole loll

«Ma pole loll. Tean väga hästi, et olen väga raskes olukorras. Püüan jääda positiivseks, panna asju perspektiivi,» ütles Fourmaux intervjuus Prantsusmaa ajakirjale Auto Hebdo.

Viimase etapi Kreekas jättis ta vahele, sest väidetavalt ei saanud M-Spordi meeskond Belgias tehtud avarii järel autot võistluskorda. 27-aastast Fourmaux’d ei näe startimas ka järgmisel nädalal Uus-Meremaal, kuid Kataloonias peaks ta taas rajale naasma.

Adrien Fourmaux. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ta lisab, et tulemused pole kindlasti olnud sellisest klassist, et nõuda endale järgmiseks aastaks MM-sarjas sõitjakohta. «Positiivseid külgi on, aga see on keeruline ja ühel hetkel peavad tulemused kõnelema. Olen realist, see pole praegu nii,» lisas Fourmaux.

Ta ei taha mõelda, et oktoobri lõpus sõidetav Kataloonia MM-etapp oleks tema viimane võimalus, kuid tõele näkku vaadates võib see nii olla. «Tahan lõbutseda ja saada hea positsioon, sest ma vajan seda. Ma hakkan väsima sellest, et pean lõpetama seitsmendana.

Pean oma kiirust näitama, sest mul on sageli palutud lihtsalt finišisse jõuda. Arvan, et sõidan alla oma võimete. Ma ütlen endale, et kui karjäär peab lõppema, võiks see vähemasti lõppeda hea emotsiooniga,» selgitas Fourmaux.