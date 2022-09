Hyundai on järgmise MM-ralli eel enesekindel: autode töökindlus on võtmetähtsusega

Hyundai on sel aastal noppinud neli võitu, neist kolm on tulnud kruusarallidel ning seetõttu on Moncet ka Uus-Meremaa võistluse eel enesekindel. «Kuigi see saab olema raske, sest võistlustase on väga kõrge, on ralli kõigile võrdne ja autode töökindlus on võtmetähtsusega. Loodame, et suudame oma tugevat vormi jätkata ja võidu nimel võidelda,» ütles prantslane lõpetuseks.