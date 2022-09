OTSEBLOGI ⟩ Jalgpallikoondisel on võimalik tõusta uuesti C-divisjoni

Eestil on võimalik kindlustada Rahvuste liida D-divisjoni teise alagrupi võit, mis tagaks pääsu C-divisjoni. Selleks tuleb Malta koduväljakul alistada või mängida viiki.

Nimelt on Eesti kogunud kahe mänguga maksimaalsed kuus punkti. Kuus punkti on koos ka ühe mängu enam pidanud Maltal. Kõik kolm mängu kaotanud San Marinol on punktiarve avamata.