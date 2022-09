Venemaa ajakirjanik: need, kes usuvad meie rahvusvahelisele areenile naasmist, on lihtsalt rumalad

Selle kohta on arvamust avaldatud väga paljudes erinevates riikides ning mõistagi võeti seda kõige soojemalt vastu Venemaal. Siiski leidub ka neid venelasi, kes võtavad olukorda veidi kainema pilguga ning lootusi kõrgele ei aja.

Tuntud Venemaa suusaajakirjanik Dmitri Gubernijev arvab, et Vioni avaldus venelaste peatse rahvusvahelise areenile naasmise kohta oli lihtsalt vale. «Olgem realistid. Ükski riik ei luba meie sportlasi enda riiki võistlema. Me ei ole kindlasti Planicas toimuval MMil stardis,» vahendas Gubernijevi sõnu portaal Championat.

«Ma ei mõista, miks venelased nõnda elevile läksid. Need inimesed, kes uskusid, et võime reaalselt sel hooajal starti saada, on rumalad või lihtsalt unistajad.»