Putini lähikondlast eelistanud poksijaid ähvardab olümpialt välja jäämine

Suhted AIBA ja Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) vahel on olnud pikka aega kehvad. ROK on nõudnud, et AIBA täidaks nende ettekirjutusi, mis hõlmavad muutusi poksiliidu juhtimises, finantsläbipaistvuses ja kohtunikutöös.

«See on poksile üldiselt katastroof,» ütles Rootsi poksiliidu president Per-Axel Sjöholm Rootsi rahvusringhäälingule. Tema sõnul on AIBA täiesti ebademokraatlik organisatsioon, mille juhtimine on olnud haletsusväärne. «See tähendab, et poks kaob 2028. aasta olümpiamängudelt,» lisas rootslane.

Olümpiaprogrammist välja löömine tähendaks mitmes riigis amatöörpoksi surma, sest nii jäädaks ilma riiklikust toetusest. Ka Briti ajaleht The Guardian kirjutab, et Kremljovi tagasivalimine tähendab eeldatavasti seda, et Los Angelese olümpial poksi ei näe.

Lisaks pidas Kremljov Armeenias toimunud valimistulemuste avaldamise järel kõne, mida võib tõlgendada soovina olümpiamängudest ja ROKist lahku lüüa. «Me ei peaks rääkima olümpia poksist, vaid AIBA poksist,» vahendas Kremljovi sõnu The Guardian.