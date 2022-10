OTSEBLOGI JA RAADIO ⟩ Uus-Meremaa ralli: avariiga flirtinud Tänak noppis katsevõidu, aga Rovanperä liigub tiitlikursil

Enne rallit:

Uus-Meremaa ralli on 2019. aasta ilmatšempioni Ott Tänaku sõnul väga spetsiifiline. «Siin on omanäolised teed. Väga palju kaldeid, mis on enamasti positiivsed. Katsed on üldiselt väga kõva pinnase peal ja algselt on palju lahtist kruusa, mis puhastudes muutub peaaegu et asfaldiks,» märkis ta.

Varem on Tänak Uus-Meremaa rallil osalenud korra, seda kümme aastat tagasi. «Alustame täiesti puhtalt lehelt, ausalt öeldes ei mäleta sellest ajast väga midagi,» ütles ralliäss.

Eesti rallimees on praeguseks noppinud neli poodiumikohta järjest ning vahe soomlase Kalle Rovanperäga on kolm etappi enne hooaja lõppu 53 punkti, kuid MM-tiitlist unistada oleks Tänaku sõnul hetkel liiga optimistlik. «Kindlasti soovime teha Kallele selle võitmise võimalikult keeruliseks. Aasta esimesel poolel olime neist oma kiiruse ja probleemidega kaugel maas, kuid nüüd, järelejäänud hooaega arvestades, ei ole see enam ilmselt reaalne.»

Tänaku mainitud kõva pinnas ja lahtine kruus tähendab, et tagantstartijatel on vähemalt esimesel täispikal võistluspäeval selge eelis, kuna eesstartijad peavad rada puhastama ja seetõttu minetatakse väärtuslikke sekundeid.

«Uus-Meremaa on üks neist võistlustest, kus on väga raske esimesena rajale minna. Avapäeval sõidame mööda roopaid. Loodetavasti saame auto nii heaks, et suudame Tänakule vastu saada,» ütles Toyota mees Rovanperä.

Ent meie põhjanaaber võib saada ilmataadilt abi, sest prognoos lubab kolmapäeva lõunase seisuga esimeseks täispikaks võistluspäevaks vihma. See on eesstartijatele hea, sest nii lähevad katseolud iga mööduva autoga mudasemaks ja nii on tagantpool tulijatel märksa keerulisem.