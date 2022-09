OTSEBLOGI ⟩ Uus-Meremaa ralli: Tänak näitas testikatse esimesel läbimisel esikolmiku aega

«Uus-Meremaa on üks neist võistlustest, kus on väga raske esimesena rajale minna. Avapäeval sõidame mööda roopaid. Loodetavasti saame auto nii heaks, et suudame Tänakule vastu saada,» ütles Toyota mees Rovanperä.

Ent meie põhjanaaber võib saada ilmataadilt abi, sest prognoos lubab kolmapäeva lõunase seisuga esimeseks täispikaks võistluspäevaks vihma. See on eesstartijatele hea, sest nii lähevad katseolud iga mööduva autoga mudasemaks ja nii on tagantpool tulijatel märksa keerulisem.

Kuid nagu ilmaennustusega ikka, siis võib see rängalt mööda panna. Selge on see, et kui olud on kuivad, on võidusoosik number üks Sébastien Ogier, kes pääseb esimesel täispikal võistluspäeval rajale kaheksandana ehk eeleelviimase Rally1-autona. Kui tuleb vihma, on parimad tingimused Rovanperäl, kelle selja taga stardivad Tänak ja Neuville.