Hamilton ainulaadsest rekordseeriast: minu jaoks on selle tähtsus null

Mercedese meeskond, mille ridades Hamilton sõidab, pole sel aastal olnud endale omaselt heas löögihoos. Tänavu on Grand Prix võidud jaganud Red Bulli ja Ferrari sõitjad ning Hamiltonil on käimas F1-karjääri pikim võiduta seeria, sest viimati tõusis ta poodiumi kõige kõrgemale astmele eelmise aasta detsembris Saudi Araabias.

Kui Autosport küsis Hamiltonilt rekordi tähtsuse kohta, vastas ta: sellel pole minu jaoks mingit tähtsust. Olen tänulik, et alates 2007. aastast on mul igal aastal olnud võimalus võita.

Ma usun, et meil on ka sel aastal võimalus, sõita veel on. Ja see on meie kui meeskonna jaoks kindlasti väga suur eesmärk, et jõuda tagasi esirindele ja võidelda liidripositsiooni eest,» ültes Hamilton.