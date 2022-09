Latvala pareeris Tänaku liitumist Toyotaga: miks me peaks koosseisu vahetama?

WRC koduleht kirjutab, et MM-tiilti suunas kihutava Kalle Rovanperä ja neljandat kohta hoidva Elfyn Evansiga on Toyotal pikemad tulevikuplaanid. Küsimus näikse olevat, kas ja kui palju soovib sõita Sebastien Ogier, ning mis saab Esapekka Lappist. Takamoto Katsuta peaks jätkama täiskohaga Challenge-programmis.

«Meil pole veel midagi välja kuulutada, aga kui vaadata, kuidas meie võistkond on tänavu töötanud, võiks küsida, miks me peaks midagi muutma?» arutles Toyota tiimiboss Jari-Matti Latavala.

«Sebastieni-sugune kogenud sõitja on fantastiline. Ta võinuks küll suvel veidi rohkem võistelda, aga väga hea, et ta kuulub meie ridadesse. Esapekka on samuti näidanud stabiilselt head kiirust. Kalle hooaeg on olnud imeline, Elfynil pole alati õnne olnud.»