Ogier on Uus-Meremaa eel veidi mures

«Pärast pausi olen elevil, et saan hooaja kolmeks viimaseks etapiks taas Yarise Rally1 auto rooli istuda. Uus-Meremaa on üks nendest rallidest, mida tahtsin väga tänavu teha. Olen seal varem vaid korra startinud, 2010. aastal, ning mul on põhiliselt ainult head mälestused: võitlesin praktiliselt viimase kurvini võidu pärast, kuid üks õnnetu piruett oli lõpuks see, mis Jari-Matti [Latvalale] esikoha andis,» vahendab Toyota meeskonna pressiteenistus prantslase öeldut.