Kas Toyotal oleks Tänakut üldse endale vaja?

Kogu hooaja jooksul Hyundai suunas kõvasti tuld andnud Ott Tänaku tulevik on olnud viimaste kuude põletavaim teema. Tulemused on küll oluliselt paranenud, ent eestlaste sõnutsi pole võistkonnas asjad sugugi hästi. See on viinud selleni, et vaatamata kehtivale lepingule räägitakse väga tõsiselt 2019. aasta maailmameistri tiimivahetusest.