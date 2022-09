OTSEBLOGI ⟩ Kalev/Cramo jahib ettearvamatu Kosovo meeskonna vastu eurosarja kvalifikatsiooniturniiri finaalikohta

BC Kalev/Cramo FIBA Europe Cupi kvalifikatsiooniturniiri võidukalt, alistades 93:73 Horvaatia meeskonna KK Cedevita Juniori. Antud kohtumises sai Kalev/Cramo peatreenerina ametliku debüüdi teinud Heiko Rannula ühtlaselt mänguaega jagada kõigile 12 mehele. Arvestades, et põhiturniirile pääsemiseks tuleb lühikese ajaga mängida kolm kohtumist, siis on puhkuse jaotamine väga oluline.

Mida oskas Rannula Kosovo klubi kohta öelda? «Hoopis teistmoodi sats on. Kui Cedevita Junior oli pigem meeskondlik ja ühtlane, siis Prištinal on kolm kindlat liidrit: üks kohalik mees ja kaks ameeriklast. Taktikalises plaanis on see suhteliselt ettearvamatu sats. Mängijatel on palju otsustusõigust, kuid võib-olla mitte nii palju distsipliini. Ent seda rohkem peame meie valmis olema.»