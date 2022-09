Neuville tahab, et Tänak jätkaks Hyundais

«Mina tahan, et ta [Hyundaisse] jääks,» sõnas ta DirtFishile antud usutluses, lisades seejärel veel veendunult, «ja ma olen kindel, et ta ka jääb.»

Kuigi pealtnäha ei saa Neuville ja Tänak just kõige paremini omavahel läbi, hindab belglane kamraadi siiski väga kõrgelt ja soovib, et ta jääks Hyundaisse ka järgmis(t)eks aasta(te)ks.

«Meeskonnas on sul vaja, et kõik sõitjad teineteist tagant sunniksid, et asjad paremuse poole liiguksid. Mina leian küll, et selle nurga alt oleme me väga hästi koostööd teinud,» selgitas Neuville.

«Meil õnnestus ju väga lühikese aja jooksul meeskonda kõvasti edasi aidata ning meil on samasugune arusaam sellest, mida on vaja teha, et konkurentsivõimeline olla. Üksinda pole võimalik sul võidelda. Sul on alati tuge vaja,» jätkas ta.