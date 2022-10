JÄRELVAADATAV ⟩ Tallinn International Horse Show'l peeti koolisõidu MK-etapi muusikaline vabakava

Kuue takistusega sõidu võitis Deily Aul, kes ületas hobusega Very Charming ainsana puhta tulemusega takistuse kõrgusega 190 cm.

Teist kohta jäid jagama 190 cm maha ajanud Mirell Luts hobusega Momentum ja Leedu sportlane Irmantas Grikienis hobusega Jump of Ckv. Kokku sõideti võistluse raames neli vooru. Võistluse algkõrguseks oli 150 cm.

Kuue takistusega sõidule eelnenud 145 cm ümberhüpetega sõidu võitis soomlanna Susanna Granroth hobusel l'Espoir Van Dorperheide. Sõidus saavutas teise koha Uzbekistani esindaja Abdurakhmon Abdullaev hobusel Go Four It B vaid napilt alla sekundi aeglasema ajaga ümberhüpetel. Kolmanda koha saavutas taaskord Soome esindaja Janna Jensen hobusel Hamont. Parima eestlasena olid Renek Rosenberg ja CC Skyfall TT kaheksandal auhinnalisel kohal.