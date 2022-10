OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank ja Selver/TalTech avavad koduse võrkpallihooaja

Enne mängu:

Tiitlikaitsja Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles avamängu eel, et ootusärevust on palju. «Kontrollmängudes oli hea, et saime erinevate Soome tiimidega mängida ja need näitasid, et Soome liiga tase on ikkagi kraadi võrra kangem ja neid võita on raske. Vahetasin palju, tahtsin erinevaid asetusi katsetada ja anda kõigile võimalust. Oli asju, mis logisesid ja mäng kõikus üles-alla, aga see on loomulik. Stabiilsust on juurde vaja, kuid see on hooaja alguses normaalne. Kaks asja, mis meil hästi toimivad on serv ja enamjaolt olime head ka vastuvõtul. Logisev osa oli sidemängija ja ründaja koostöö ja heade pallide realiseerimine,» sõnas Rikberg esimese kohtumise eel oma meeskonna seisu kohta.

Selver/TalTechi peab Tartu juhendaja kõvaks pähkliks, mida pureda. «Usun, et tuleb väga huvitav mäng, ei julge mina küll ennustada, kas see tuleb tasavägine või väga ühekülgne ja kes võiks peale jääda. Ootusärevust on palju. Neil on kõrgetasemeline tempoosakond, korralikud liberod, suurim ootamise koht on sidemängija, et milline tema tase on ja kuidas koostöö teistega sujub. Koosseis on neil kahtlemata korralik, natuke nagu meil, kus pingilt on tuua üksikuid vahetusi ja need on noored ja vähe kogenud,» lisas peatreener.