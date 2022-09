Kalev/Cramo jõuab eurosarja põhiturniirile isegi paarikümnepunktilise kaotuse korral

Kalev osaleb kvalifikatsiooniturniiril B. A-turniiril võideti poolfinaalid 1- ja 16-punktilise, C-turniiril 11- ja 15-punktilise ning D-turniiril 4- ja 31-punktilise vahega. Teoreetiliselt võib juhtuda, et kõigi nonde turniiride finaalmängud lõpevad ühe poole ühepunktilise paremusega ning kaotavad klubid, kes poolfinaalis said suurema võidu. Seega oleks nende korvide vahe kahe mängu peale kokku +15, +14 ja +30. Kalev peaks kaotuse korral saama vähemalt ühest vastasest parema korvide vahe, seega piisakski +15st ehk kuni 22-punktilisest kaotusest.

Matemaatika matemaatikaks, nii Kalev kui ka Craiova lähevad finaali võitma. Huvitav on asjaolu, et Kalev on Jonavas seni mõlemas mängus visanud üle 90 ja Craiova endale lasknud visata alla 60 punkti. Saab näha, kas finaalis jääb peale kaitse või rünnak.

Rumeenia liigas eelmisel hooajal veerandfinaaliga piirdunud klubis on kohalikke mängijaid vähe, kandvad jõud on välismaalt. Üheks leegionäriks on ka soomlane Topias Palmi. Käesoleva hooaja treeneriteks värvati ukrainlased, peatreener on Vitali Stepanovskõi.