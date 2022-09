Venemaa jalgpalliklubi peatreener: me ei saa mängida, mehed võetakse sõtta

Stavropoli jalgpalliklubi AgroSojuza peatreener Kirill Eidelnant teatas telekanali Matš TV eetris, et meeskonna kolm mängijat on saanud mobilisatsioonikutse, alles on jäänud vaid 13 pallurit ning niimoodi pole ta nõus minema mängima Venemaa karikavõistluste 1/32-finaali kohtumist Neftehimikuga.

«Oleks hullumeelsus minna esiliigameeskonna vastu kõigest 13 mängijaga. ma ei tea, mis saab. Mäng on planeeritud 5. oktoobrile. Kuidas ja millises režiimis selleks valmistuda, ei kujuta ma praegu ette. Kui mehed ära võetakse... Meil on meeskonnas sõjakogemusega mehi, üks äärekaitsja on palgasõdur. Esmajärjekorras läheb tema,» rääkis Eidelnant.

Üks allikas teatas portaalile championat.com, et ammust ajast armeega seotud klubi CSKA sportlastele on kinnitatud, et neid kutsutakse sõtta viimases järjekorras.

Venemaa riistvõimlemise koondise peatreener Valentina Rodionenko teatas ajakirjanikele, et riigi selle spordiala koondislasi ja treenereid ei mobiliseerita. «Helistasin spordiministri asetäitjale Aleksei Morozovile. Ta kinnitas, et koondise liikmed ja treenerid vabastatakse mobilisatsioonist,» ütles Rodionenko.