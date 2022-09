USA ja Kanada kutsuvad oma kodanikke Venemaalt ära. Liigad VTB ja KHL loodavad, et ei jookse sportlastest tühjaks

VTB liiga meeskondade ridadesse kuulub praegu 29 ameeriklast, lisaks on üle kümne selle riigi mehe aste allpool Superliigas. VTB liiga president Sergei Kuštšenko loodab, et ameeriklastest mängijad jäävad Venemaale.

«Seni pole tulnud ühtegi ärevat teadet. BK Samaara ameeriklased küll sõitsid tööviisaga korra ära, aga loodame, et nad naasevad. Kõik muu toimub praegu tavapärasel moel. Saatkondade pöördumine on ikkagi soovitava iseloomuga. Loodame, et me ei kaota ameeriklastest leegionäre ning sellega säilitame korvpalli kvaliteedi,» rääkis Kuštšenko telekanalile Matš TV.