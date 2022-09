Taani koondisele valmistati protestiks Katari vastu leinavärvi MM-vorm

Taani koondise kolmas mänguvorm MMil – must, leinavärvi särk.

Asjaolu, et rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) andis tänavuse MMi korraldada Katarile, kus staadionide ehitamistel on surma saanud tuhanded välismaalastest töölised, on siin-seal kutsunud pidevalt esile protestihääli. Taani ja tolle koondisele võistlusvormi valmistanud firma läksid sõnadest kaugemale.