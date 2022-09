Veerandfinaali jõudnud Kontaveit avaldas, miks talle meeldib Eestis mängida

Kontaveit suutis kohtumise vältel koguni seitsmel korral tšehhitari pallingu murda. Ta tunnistas, et mängis väga head tennist just tõrjegeimides ning teeb seda enesekindlalt. «Ma tundsin, et suudan teda tõrjegeimides surve alla panna ning mängisin igat palli täiel võimsusel. Ma võtsin ühe punkti korraga ning ei hakanud midagi üleloomulikku tegema. Ma ei kiirustanud ning leidsin hea tasakaalu,» lausus Kontaveit, kes lõi kohtumise jooksul koguni 37 (!) äralööki.