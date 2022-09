Uus-Meremaa ralit juhtiv Tänak: olime õnnega koos, et täna ikkagi vihma tuli

Saarlase edu on aga ülimalt napp, sest Elfyn Evans (Toyota) kaotab talle kõigest 0,2 sekundiga. Palju ei jää maha ka ülejäänud Toyota mehed Sebastien Ogier (+6,7) ja MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (+7,2).

Tänak tänas selgelt seda, et täna vihma sadas. Selleta olnuks tal võimatu esimest täispikka võistluspäeva liidrikohal lõpetada. «See oli väga pikk päev, mis algas varahommikul ja lõppes hilja õhtul. Olud olid siiski stabiilsed ning vihma liialt ei kallanud. Ainult ühel kiiruskatsel olid kehvemad tingimused.

Olime õnnega koos, et täna ikkagi vihma tuli. Ühel katsel, kus oli kuivem, võttis Ogier meilt 20 sekundit. Kui terve päev oleks kuivas sõidetud, siis kaotanuks me kõikidel kiiruskatsetel nõnda palju aega,» lausus Tänak WRC All Live'i vahendusel.