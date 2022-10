Tänak: tundub, et Kalle võib peopaiga kinni panna

«Olud polnud nii halvad kui ootasin,» alustas Tänak All Live eetris hommikule tagasi vaatamist. «Teed on libedad, kohati on mudane, kuid enam-vähem stabiilne siiski. Sellistes tingimustes jääb meil aga puudu, et Toyotadele vastu saamiseks vajalik enesekindlus üles leida. Nendega võitlemine ei tule hetkel kõne alla. Auto ei reageeri lihtsalt piisavalt selle jaoks.»