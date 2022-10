Venemaa spordis kostub ka mobilisatsioonivastaseid hääli. «See on kahuriliha.» «See on meie genofond, mida peab hoidma.»

Telekanali Matš TV teatel koostab Venemaa spordiministeerium nimekirju sportlastest ja treeneritest, kes tuleks mobilisatsioonist vabastada. «Kõik mõistavad: sportlased peavad mõtlema treeningutele, mitte sellele, kas nad kutsutakse sõjakomissariaati või mitte,» ütles üks allikas Matš TV-le. Kemerovos peeti erinevate spordialade esindajate ja Venemaa regionaalsete spordiministrite osalusel vastav kinnine koosolek.

Portaal sports.ru uuris Venemaa sporditegelaste meelsust ses küsimuses. Eesti jäätantsupaari Solene Mazingue – Marko Jevgeni Gaidajenko üks juhendajatest Aleksandr Žulin on kõva suuvärgiga mees ja lausus, et sportlased oleksid sõjas kõigest kahurilihaks.

«Eeldasin, et koondislaste kallale ei minda. Kui neid kutsutakse, pole see õige otsus. Neil inimestel pole mingit sõjalist kogemust. Kui nad on ka käinud armeeteenistuses, siis spordiroodus ehk ainult formaalselt. Seetõttu on see kahuriliha,» rääkis Žulin.

Iluuisutamise olümpiavõitja Natalja Bestemjanova sõnul tuleb esitada küsimus, mis on riigile tähtsam, kas sõdida mitte oskavad noormehed läheksid rindele või jätkaksid võistlemist? «Riigile oleks tähtsam, et nad esindaksid meid spordiareenidel. Olen kindel, et sportlasi toetatakse,» ütles Bestemjanova.

Neljakordne riistvõimlemise olümpiavõitja Aleksei Nemov on samal arvamusel: «On palju erinevaid arvamusi, kuid leian, et kui riik midagi ütleb, tuleb seda teha. Samas ei saa asju üle võlli keerata. Vabastuse peaksid saama praegused ja endised koondislased. Karjääri lõpetanud inimesed jäävad sageli spordi juurde, treenivad lapsi, annavad kogemusi edasi. Seda põlvkondade sidet ei tohi lõhkuda. Parimad sportlased – see on meie genofond, mida peab hoidma.»