OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit vs. Kanepi! Kes jõuab Tallinna WTA turniiri oodatuimas lahingus finaali?

Kui Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi osalevad samal tenniseturniiril, siis loodavad tennisesõbrad tihti, et nad väljakul kokku saaksid. Aastaid oli seda oodatud, ent esmakordselt toimuval Tallinna WTA turniiril sai see teoks. Naised lähevad esimest korda WTA-tuuril vastamisi ja seda poolfinaalis.

Kihlveokontorid annavad väikese eelise tänaseks kohtumiseks Kontaveitile ning favoriidikoorma lükkas vastase õlule ka Kanepi. «Ma ei tea... Ta on kümme aastat noorem. Siin pole väga mingit küsimust,» hindas Kanepi vastase võimalusi paremateks. «See on rohkem sõu rahvale. Tahetakse teada, kes on parem. Aga Anetil on paremad tulemused ja ta on minust edetabelis eespool.»