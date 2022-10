Harri Rovanperä: olen kõige uhkem isa maailmas!

«Enne rallit ütles Kalle mulle, et ta teab, et see päev on tulekul. Ta oli väga õnnelik, kui mulle seda ütles,» lisas Harri Rovanperä.

Mõistagi on selles kõiges väga suur roll nii rallisõitja isal kui ka emal. Ilta-Sanomatiga rääkides ütles papa Rovanperä, et tema poeg on näidanud väga head baaskiirust, kuid ka oskust säilitada külma närvi. «Ta suudab olukorda kontrollida. Isegi kui ta on suure pinge all, suudab ta teha häid tulemusi. Ta suudab vajadusel nii kiirust lisada kui ka seda vähendada,» lausus ta.