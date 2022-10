Hyundai tiimipealik Moncet: Kalle ja Toyota saavutus ainult motiveerib meid edasi pingutama

«Hyundai soovib Kalle Rovanperäle ja Toyota Gazoo Racingule edastada oma siiraimad õnnesoovid tänavuse sõitjate MM-tiitli puhul. Oleme pühendunud, et WRC-sarjas kõige kõrgemate kohtade eest võidelda. See tulemus Kalle ja Toyota poolt ainult motiveerib meid ja on meile inspiratsiooniks. Nende esitused tänavusel hooajal jätavad maha muljet avaldava verstaposti, mille poole püüelda,» lausus prantslane meeskonna pressiteenistusele.

«Me ei jäta aga surumist ninig ootame sel hooajal alles jäänud rallidel väga tasavägiseid heitlusi. Loodetavasti sobib järgmine ralli Hispaanias meie autodele paremini. Meeskondlik MM-tiitel on meie jaoks matemaatiliselt jätkuvalt püütav ning kavatseme lõpuni võidelda. Võit on meie ainus eesmärk,» sõnas Moncet lisades, et meeskond kavatseb Uus-Meremaal muret teinud ülekandeprobleemi tõsisemalt uurida.