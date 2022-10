Rovanperä sai MM-tiitliga ratsa rikkaks

Rovanperä krooniti Uus-Meremaal 22-aastaselt autoralli maailmameistriks ning suure tiitliga kaasnevad ka rahalised boonused. Täpsemaid asjaolusid avas Soome meediale andeka rallimehe mänedžer Timo Jouhki.

«MM-tiitli väärtus rahalises mõttes on väga suur. Enam kui pool sõitjate töötasust tuleb boonustena ning MM-tiitel on mõistagi kõige suurema väärtusega,» lausus Jouhki, kes võitles Rovanperäle juba tänavuseks hooajaks lepingu, millega teenib noor rallimees enam kui miljon eurot.

«Räägime baastasust ning see on seitsmekohaline ja algab numbriga üks. Samas on väga suure väärtusega rallivõidud ning nendest tulevad boonused. Lisaks muidugi sõitjate ja meeskondlik MM-tiitel. Kalle teenib tänavu MM-sarjas kõikidest sõitjatest kõige rohkem raha,» jätkas mänedžer.

Jouhki teatel võivad rallivõidu eest makstavad boonused kerkida 200 000 euroni. Arvestades, et Rovanperä on sel hooajal võitnud juba kuus rallit ning kaks on veel minna, siis tuleb juba nende pealt kokku enam kui miljon eurot.