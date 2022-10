OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Võru kodukindlus aitab neid ka pealinna vollerüütlite vastu?

Hooaja avamängus eelmise aasta finaalikaotuse eest Bigbankilt väikese revanši saanud Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal ütles, et esimene kohtumine talle suuri üllatusi ei pakkunud. «Pigem sain kinnitust, et kui suudame ise positiivselt mängida, on asjad hästi. Alguses olime rabedad, peame sellistest asjadest emotsionaalselt üle olema, kui kõik kohe ei suju ja ei tohi stressi minna. Kaks esimest geimi läksid hästi, ent kolmandas asjad ei laabunud ja hakkasime tüüpvigu tegema ning kiirustama. Aga see pole meie mäng, meil on võmalik bloki ja kaitsega head teha, mitte kiirustades punkte püüdes. Samas sain kinnitust, et kui viimane hetk käes, suudavad mehed ka lisakäigu leida ja mängida nii nagu kokku oleme leppinud,» kommenteerib juhendaja eelmist kohtumist.

Võru meeskonna kohta ütleb Toobal, et tegu on ebastandardset võrkpalli mängiva meeskonnaga. «Vaatasin nende esimest mängu telekast koos Toomas Vara kommentaaridega ja eks ma võtan tema ekspertarvamuse arvesse. Aga tõsiselt rääkides, siis Võrul on kolme nurgaründajaga mängimise tõttu teine süsteem ja nad ei mängi nii-öelda standardset võrkpalli. Kui neid serviga suruda, võib see meie kasuks mängima hakata, ent kui neil vastuvõtt korras on, on nad võimelised ise päris hästi tegutsema. Tempoosakond on neil samamoodi veidi teistsugune – sealgi on sees palju ebastandardsust, millega tuleb arvestada. Võrul on mitmeid mehi, kes pole selles liigas palju või üldse olnud ja skoori teevad kindlad mehed, kui nemad kinni panna, on uusi liidreid raske leida. Samas see iseloomustab sel hooajal ka teisi meeskondi, et vahetusest sekkujad on üsna noored, ka meil on sama seis,» lisab peatreener.