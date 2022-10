Rovanperä mänedžer kustutas soomlasi hirmutanud spekulatsiooni

22-aastane Rovanperä on keeldunud intervjuudes oma karjäärile pikaajaliselt ette vaatama. Ka Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala andis pärast Rovanperä MM-tiitli võitu mõista, et soomlase karjäär ei pruugi tulla just kõige pikem.

«Kui tõused nii noorelt tippu, siis ma ei usu, et sõidad siin ka 50-aastaselt nagu Sebastien Loeb. Ma arvan, et ta tahab hiljem midagi muud teha,» lausus Latvala.

Timo Jouhki. Foto: Facebook: Timo Jouhki

Rovaperä mänedžer Timo Jouhki nentis, et rallisõitjate töö on paganama karm. «Võistluste ja meediakohustuste tõttu viibivad rallisõitjad aastas rohkem kui 200 päeva kodust eemal. See on üks põrgulik töö,» lausus Jouhki.

Siiski ei tasu tema hinnangul sääsest elevanti teha. «Kalle on inimene, kes asjata ei rabele. Ta lihtsalt päris ausalt ei tea, kaua tema karjäär kestab,» lausus Jouhki ning lisas, et motivatsiooniga on soomlasel kõik korras. Vähemalt praegu.

«Vähesed sõitjad on MM-sarjas püsinud kauem kui kümme aastat. Oleksin üllatunud, kui sama asi juhtuks Kallega. Kuid ma ei usu, et tema karjäär lõppeb järgmise paari aasta jooksul,» lausus mänedžer.