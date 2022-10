Ralliajakirjanik: ma pole kindel, kui palju Tänak seda veel taluda suudab

«Tänakule ei teinud ära mitte ainult kaks Toyotat, vaid ka tema oma meeskond. See on Oti jaoks ilmselgelt masendav, et tal pole ühtlast ja etteimatavat autot. Mingis mõttes on ta suutnud olukorraga kohaneda ning ta kiusab Hyundaid sel viisil, et võitleb esikoha eest,» kommenteeris Clark.