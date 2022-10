Eesti koondise tulevikutegijal tekkis EMi ajal itaallastega vastasseis

Juuli lõpus, pärast noortekoondisega lõpetamist, arutles Riismaa meeste esinduse peatreeneri Jukka Toijalaga, kuidas edasi minna. Koos otsustati, et targem on hakata valmistuma hooajaks Brindisiga. Ühest küljest aitas see uude klubisse sisse elada, teisalt vajas noor mängumees ka veidi aega hingetõmbeks.