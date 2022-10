Kohtunikku keretäiega ähvardanud Novosjolov sai musta kaardi

Novosjolov ei olnud Valiulini tööga rahul ning läks temaga matši järel rääkima. Valiulini sõnul polnud tegu aga viisaka vestluse, vaid ähvardusega. Ta ütles vene keeles: «Ma annan sulle lõuga! Kui sul on mingeid pretensioone minu suhtes, väljenda neid mulle, mitte mu tütrele,» lausus Valiulin Õhtulehele .

Postimees võttis ühendust Novosjoloviga, kes ei soovinud konflikti praegu veel kommenteerida. «Kindlasti ma ei jäta seda asja nii, nagu see praegu on. Ma räägin sellest, aga mitte praegu,» ütles kahekordne maailmameister.

Vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg ei viibinud küll nädalavahetusel saalis, ent on juhtunuga mõistagi kursis. Ta ütles, et sellise rikkumise puhul ei olegi kohtunikul teist võimalust, kui näidata musta kaarti.

«Reeglites on väga üheselt kirjas, missuguse rikkumise eest milline karistus järgneb. Kohtuniku verbaalne ründamine tähendab musta kaarti ja 60-päevast karistust,» ütles ta.

Neljapäeval toimub vehklemisliidu korraline koosolek ning seal võetakse Novosjolovi teema kindlasti ette. Küll aga on kindel, et talle määratud karistus jääb igal juhul jõusse. «Juhatus saab seda kaasust arutada üldisemalt Eesti vehklemise vaatenurgast, mitte kas rikkumine oli ja mis see karistus olema peaks,» ütles Paalberg.