USAs puhkes seksiskandaal: treener sundis mängijaid endaga vahekorda astuma

Raportis tuuakse välja hirmsaid vahejuhtumeid, kus treenerid on naismängijaid väärkohelnud. Kogu lugu käib kolme treeneri ümber, kes kõik juhendasid USA naiste jalgpalliliiga NWSLi klubisid.

Järgmise treeneri osas on süüdistus veel hullem. Nimelt oli juhendaja väljapressimise teel meelitanud kolme mängijat endaga vahekorda astuma. Uurijate sõnul olid nad saanud erinevatelt allikatelt sellise olukorra kohta informatsiooni.

Raportist selgub, et ainult üks meestest oli nõus Yates'i uurijatega koostööd tegema. Täpselt pole teada, kes see oli, aga üks nendest andis ütlused süüdistuste kohta.

«Uurimine andis tulemused, mis on häirivad ja šokeerivad. See süsteem on täiesti läbikukkunud ning vajab parandamist,» lausus USA jalgpallijuht Cindy Parlow Cone sotsiaalmeedias.