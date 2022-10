Neuville ei kavatse Rovanperäle alistuda: mitte keegi pole võitmatu

Küll aga on Neuville veendud, et Rovanperä ei hakka MM-sarja nüüd valitsema. «Mitte keegi ei ole võitmatu. Nägime seda Ogier’, Loebi või Evansiga. Kuid selleks peab auto kogu hooaja vältel olema tasemel,» sõnas belglane, kes hoiab Ott Tänaku järel MM-sarjas kolmandat kohta.

Veel avaldas Neuville, et kahe hooaja vahel saab Hyundai testida autot kruusal. «Saame paar nädalat enne Mehhiko rallit teada, kas meie auto on tasemel või mitte. Kuid oleme sel hooajal näidanud edusamme ning võitnud kolm rallit järjest,» andis Neuville lootust, et järgmisel hooajal on tal istumise all tugevam auto.