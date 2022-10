Meistrite liiga ⟩ Haalandi ulmeline hoog jätkus ka Taanis, Chelsea ja Juventus tulid rongi alt välja

E-algrupp

Selle hooaja ilmselt kõige võitluslikumas alagrupis läks seis veelgi segasemaks, kuna pärast kolme vooru lahutab esikohta viimasest ainult kaks silma. Seejuures on esikohal Austria tippklubi Salzburg.

Chelsea näitas siiski, et pinge all mängivad nad ilusat jalgpalli. Wesley Fofana avapoolaja ja Pierre-Emerick Aubameyang ning Reece Jamesi teise poolaja tabamusest võeti ülikindel 3:0 võit ning nüüd on nende seis enne korduskohtumisi oluliselt parem. Omavaheliste mängude eelis annab neile hetkel teise positsiooni.