Vene armee kapteniga samasse komiteesse valitud lätlased näitasid selgroogu

Nii Kristaps Kotāns kui ka Ian Richardson, kes valiti ühes Parhomenkoga IBSFi paraspordi komiteesse, otsustasid oma kandidatuuri venelase tõttu tagasi võtta. Portaal Insidethegames kirjutab, et taandusmipaberid on sisse andnud veel neli ametnikku.

«Rahvusvaheline olümpiakomitee on andnud sellele [sõjategevusele] globaalse hukkamõistu ja on seletamatu, et IBSF ei vasta samaga. Need, kes väidavad, et Venemaa valitsuse otsuseid ei tuleks spordiorganisatsioonide juures arvesse võtta, on üdini naiivsed,» selgitas ta.