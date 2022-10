OTSEÜLEKANNE ⟩ Lisakäigud juurde saanud Pärnu loodab Tartu Bigbanki kodusaalis üllatada

Rikberg on Pärnu mängu eel ootusärev. «Esimeste mängude eel olin ootusärev, et kuidas kõik meeskonnad platsil välja näevad ja ootasin eeldatavalt tasavägist liigat, millele ka kinnitust sain. Nüüd olen ootusärev, millised on Pärnu uued mehed. Selge see, et neid toodi ikkagi otsustajaks ja see võiks nende mängu kardinaalselt muuta. Sams see on mõlemale brasiillasele siin esimene kohtumine ja usun, et neil läheb veel koostöö klappima saamiseks aega. See on meie eelis, et oleme põhikoosseisuga rohkem kokku saanud harjutada,» lisas Rikberg.