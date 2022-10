Norra kavatseb võistlusi boikoteerida, kui venelased tagasi suusaradadele lastakse

«See boikott on täiesti päevakohane ja kavatseme seda vajadusel ka edasi arutada. See oleks uskumatu, kui venelased lastaks tagasi MK-sarja, sest olukord Ukrainas pole paranenud, vaid vastupidi, ainult halvemaks muutunud.

Tegemist on põhimõttelise küsimusega ning kuigi praegu on veel vara öelda, kas see mõjutab ka suusatamise tulevikku, oleme oma otsuses kindlad. Näitasime seda välja ka FISi kohtumisel. Saatsime FISile kirja, kus ütlesim, et nad peaksid lisaks sportlastele peatama ka [Venemaa] ametnike volitused,» lausus Mo Dürhaug.