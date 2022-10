Hyundai kinnitas, kes asendab üle parda heidetud Solbergi Jaapanis

Hyundai teadaandes midagi üllatuslikku ei peitunud. Seni on tänavu meeskonna kolmandat autot koos noore Solbergiga jaganud kogenud Dani Sordo ning Jaapanis astub võistlustulle just tema.

Tõsi, soomlased lootsid salamisi, et äkki antaks seal võimalus Teemu Suninenile, kes tänavu esindas Hyundaid WRC2-arvestuses. Siiski ei saanud tema unelmate võimalus teoks.

Sordo on sel hooajal startinud vaid kolmel MM-rallil, kuid on kõik need lõpetanud poodiumil. Muide, aasta viimased rallid sõidetakse asfaltkattega teedel ning seal võiks paremat minekut näidata Hyundaid läbi ja lõhki tundev Sordo.