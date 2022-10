OTSEÜLEKANNE ⟩ Võru Barrus läheb kesknädala kaotusvalu maha pesema lätlaste vastu

Enne mängu:

Tabeliliider on enne nädalavahetust Tartu Bigbank, kes alistas kolmapäevases põnevusmängus 3:1 teisel kohal paikneva Võru Barruse. Tartul on 7 ja Võrul 6 punkti, neil on ülejäänud meeskondadest ka mäng rohkem peetud. Kolmas on 3 punktiga Jekabpilsi Luši, neljas RTU/Robežsardze/Jūrmala 2 punktiga, viies samuti 2 punktiga Selver/TalTech, kuues Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 1 punktiga ja seitsmes Pärnu Võrkpalliklubi, kel võiduarve avamata.