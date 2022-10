OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank loodab Rikbergi puudumisest hoolimata lätlased kurvalt tagasi kodumaale saata

Enne mängu:

Tabeliliider on enne nädalavahetust Tartu Bigbank, kes alistas kolmapäevases põnevusmängus 3:1 teisel kohal paikneva Võru Barrus Võrkpalliklubi. Tartul on 7 ja Võrul 6 punkti, neil on ülejäänud meeskondadest ka mäng rohkem peetud. Kolmas on 3 punktiga Jekabpilsi Luši, neljas RTU/Robežsardze/Jūrmala 2 punktiga, viies samuti 2 punktiga Selver/TalTech, kuues Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 1 punktiga ja seitsmes Pärnu Võrkpalliklubi, kel võiduarve avamata.

Tabeliseis enne nädalavahetust

Balti liiga tabeliseis Foto: Baltiliiga.ee

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg tunnustas nädalavahetuse eel esmalt viimase mängu vastast ja kolmapäeval saali tulnud publikut. «Ootasin, et Võru tuleb lahingut andma ja tuligi. Pidime end kokku võtma ja maksimumi lähedal võitlema, et kolm punkti kätte saada. Väga meeldiv, ja ka üks võidu põhjuseid oli publiku tugi. See pole reamängudel tavaline, et on selline atmosfäär. Neljanda geimi lõpp tuli meile suuresti tänu publiku toele, sest olime raskes seisus ja fännide suur toetus aitas palju,» sõnas Rikberg.