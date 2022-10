Tööta jäänud Solberg näeb tumeda tunneli lõpus vaikselt valgust

«Praegu on veel raske millestki konkreetsest rääkida, kuna kohti [WRC-tiimides] otseseselt pole. Hyundai on igal juhul andnud mõista, mida nemad soovivad, seega sinna ma tagasi ei lähe. Toyotal on olemas kõik, mida nad vajanvad: head sõitjad, parim auto ja parim meeskond. Sinna jalg ukse vahele saada on väga-väga keeruline,» lahkas Solberg Motorspordile antud usutluses olukorda sõitjateturul.

Ent MM-sarja kolmas meeskond, M-Sport, kelle ridades teenis 1999. aastal oma esimese täispika lepingu ka Oliveri maailmameistrist isa Petter? «Minu arvates on neil sõitjat vaja. Ma pole lihtsalt veel kindel, kas see on ka päriselt variant,» andis noor rallitalent ridade vahelt mõista, et ta on briti meeskonnaga juba esimese kontakti loonud.

«Mina ei kavatse alla anda ja lootus püsib, et saan [järgmisel aastal] Monte Carlos WRC-autoga sõita,» lausus Solberg.