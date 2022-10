Soome ralliinimesed vaatavad kadedusega üle lahe Eesti suunas

Põhjuseks pole mõistagi MM-etapi korraldamine. Ka Soome osavõistlus on järgmise WRC-hooaja eelnimekirjas, mis peaks kinnitatama 19. oktoobril toimuval Rahvusvahelise autoliidu (FIA) üldkogul.

Põhjanaabrid tegi kadedaks hoopis riigi poolt eraldatud rahasumma. Näiteks Rallit.fi kirjutab, et Soome etapi korraldajad võivad nõnda suurest rahalisest toetusest vaid und näha.

Kuigi ralliportaal toob välja, et Rally Estonia toetussumma on märkimisväärselt kahenenud, olles varasema 2,5 miljoni euro asemel nüüd 1,5 miljonit, on tegemist jätkuvalt märkimisväärse summaga. Soome MM-ralli korraldajad ei saa riigilt nimelt mingit rahalist toetust, küll toetab võistlust Jyvkskylä linn, seda ligikaudu poole miljoni euroga.