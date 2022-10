Mida vajab suurest mängust kaugele jäänud Evans, et tagasi tippu jõuda?

Eelmisel kahel hooajal MM-sarja hõbemedaliga lõpetanud Evans pole tänavu sama hoogu suutnud näidata. Ta on küll neljal korral kerkinud poodiumi teisele astmele, ent MM-tiitlist jäi ta kaugele. Kaks etappi enne hooaja lõppu hoiab ta üldarvestuses neljandat kohta.

DirtFish uuris, kas Evans peab Kalle Rovanperäle konkurentsi pakkumiseks muutma ehk oma sõidustiili? «Ma ei usu, et asi selles on. Ma arvan, et ta ei pea oma sõidustiili muutma,» vastas Fowler.