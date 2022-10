Latvala luges Rovanperäle moraali ja kordas vana spordiklišeed

Sedapuhku kordas Latvala spordiklišeed – tiitlit kaitsta on raskem, kui seda võita. «Kui oled saavutanud selle, millest unistasid juba lapsena, siis võib uuesti tiitli võitmine olla natukene raskem, sest motivatsioon peab püsima kõrgena,» lausus Latvala WRC kodulehele.

«Uue hooaja alguses on väga tähtis püsida motiveeritult. See on väljakutse, millega ta seisab silmitsi. Pärast esimese tiitli võitmist võid natukene liiga lõdvaks lasta. Kui tahad uuesti võita, pead edasi töötama,» kordas Latvala oma mõtet.