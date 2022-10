Kotsari tiimisisese pearivaali vigastuspaus venib oodatust pikemaks

Möödunud hooaja eel Baskoniaga liitunud Enoch vigastas enne Euroliiga hooaja avamängu treeningul hüppeliigest ning on seetõttu pidanud seni väljaku kõrval olema. Kuigi tagasituleku kuupäeva välja pole käidud, siis klubi kinnitas nüüd, et see venib oodatust pikemaks ning tal tuleb vähemalt järgnevad mängud vahele jätta.

See tähendab, et Kotsar peab hetkel korvi all suuremat koormust kandma ning saab rohkem minuteid, et ennast uue koduklubi fännidele tõestada.